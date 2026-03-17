ΑΕΚ: Στην ALLWYN Arena η τελευταία προπόνηση πριν την ρεβάνς με την Τσέλιε

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί την παραμονή του αγώνα με την Τσέλιε.

Όπως έγινε γνωστό, η Ένωση αύριο Τετάρτη (18/3) θα προπονηθεί στις 17.00 στην ALLWYN Arena και επί της ουσίας θα ολοκληρώσει και την προετοιμασία της για την ρεβάνς της Πέμπτης (19/3).

Ο Δικέφαλος έχοντας το 0-4 του πρώτου αγώνα στην Σλοβενία, έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Conference League αλλά θα προσπαθήσει να πετύχει και μια δεύτερη νίκη επί της Τσέλιε που θα ειναι πολύ σημαντική όπως ειχε αναλύσει ο Ανδρέας Δημάτος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα την παραμονή του αγώνα (Τετάρτη 18/3):

H Συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 16.00 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο στις 17.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

H Συνέντευξη Τύπου της Τσέλιε θα αρχίσει στις 19.30 στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΕΚ ARENA και θα ακολουθήσει η προπόνηση της σλοβενικής ομάδας στο γήπεδο στις 20.00, με τα πρώτα 15 λεπτά ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.