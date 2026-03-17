Ηρακλής: Στον αέρα τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς του Ηρακλή απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας στο Καυτανζόγλειο.

Πιο αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας τίθενται σε κυκλοφορία από σήμερα.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους:

• ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster

• καθημερινά από τα γραφεία της Μίκρας, από τις 09:00 έως τις 17:00

Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου Σταδίου θα είναι ανοιχτά από τις 12:00. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:00.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρες 7 – 10: 25€

Θύρες 11 – 15: 35€

Θύρες 3 – 6: 50€

Gold VIP: 150€

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο.

Την Κυριακή στις 15:00, όλοι στο Καυτανζόγλειο για τον τελευταίο αγώνα. Μαζί, για να σπρώξουμε την ομάδα μας να τερματίσει αήττητη.