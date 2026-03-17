Εφιαλτική νύχτα για τον Ελ Αϊναουί: Ληστές τον αιχμαλώτισαν μαζί με την οικογένεια του!

Νύχτα τρόμου έζησε ο Νιλ Ελ Αϊναουί, καθώς ληστές εισέβαλλαν στο σπίτι του, κλείδωσαν εκείνον και την οικογένεια του σε δωμάτιο και έκλεψαν αντικείμενα αξίας.

Συγκεκριμένα, ο μέσος της Ρόμα έπεσε θύμα ληστείας από έξι κουκουλοφόρους στο σπίτι του στην περιοχή Κάστελ Φουζάνο της ιταλικής πρωτεύουσας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (16/3).

Ιταλικά ΜΜΕ μεταφέρουν πως οι δράστες κλείδωσαν τον Ελ Αϊναουί, καθώς και την μητέρα του, την σύντροφό του, τον αδελφό του και την σύντροφό του σε ένα δωμάτιο και στη συνέχεια απέσπασαν κοσμήματα αξίας 10 χιλιάδων ευρώ, ένα ρολόι Rolex, καθώς και επώνυμες τσάντες.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας, οι δράστες δεν έχουν βρεθεί.