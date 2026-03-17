Times: «Η FIFA δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό»

Αρνητική είναι η FIFA στο αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν τα παιχνίδια του για το Μουντιάλ στο Μεξικό.

Η πρόταση του Ιράν στη FIFA ενόψει του Μουντιάλ του καλοκαιριού, να δώσει τα παιχνίδια του ομίλου του στο Μεξικό, δεν φαίνεται να γίνεται δεκτή. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας της Μέσης Ανατολής προχώρησε σε αυτή την πρόταση για να μην υπάρξει θέμα ασφάλειας στις ΗΠΑ, ωστόσο δημοσίευμα των «Times αποκαλύπτει πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα.

Η FIFA δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να παίξει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό, παρά το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία για μια τέτοια κίνηση. Κι αυτό γιατί ήδη έχουν πωληθεί εισιτήρια των αγώνων, που είναι προγραμματισμένα να γίνουν σε Λος Άντζελες και Σιάτλ.

«Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μία τέτοια κίνηση είναι ανεφάρμοστη. Τα εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για τους χώρους διεξαγωγής και μία αλλαγή στην παρούσα φάση θα επηρέαζε και άλλες ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.