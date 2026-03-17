Με τον κόσμο του στον Βόλο ο ΠΑΟΚ

Την στήριξη των φίλων του θα έχει στον Βόλο ο ΠΑΟΚ, καθώς όπως ανακοινώθηκε, η θεσσαλική ομάδα θα διαθέσει εισιτήρια για τους «ασπρόμαυρους» στο Πανθεσσαλικό.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, οι οπαδοί του Δικεφάλου θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια της τάξεως των 30 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (17.03) στις 16:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Βόλος-ΠΑΟΚ, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22.03) στις 19:00 στο Πανθεσσαλικό.

17.03.2026

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή 1 €30

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.

Κανάλια Πώλησης

Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ. (θα ενεργοποιηθεί στις 16:00)

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στον Βόλο.

Διευκρινίσεις

Ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους μας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει & να ταυτοποιήσει το εισιτήριο του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο γήπεδο.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Υπάρχει περιορισμός των 10 εισιτηρίων ανά web λογ/σμο

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου στη ticketing πλατφόρμα της θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Στην τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό fee του παρόχου εισιτηριών.

Τρόποι Επικοινωνίας

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 2421027861».