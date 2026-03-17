Με τον κόσμο του στον Βόλο ο ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, οι οπαδοί του Δικεφάλου θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια της τάξεως των 30 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (17.03) στις 16:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Βόλος-ΠΑΟΚ, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22.03) στις 19:00 στο Πανθεσσαλικό.
17.03.2026
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|1
|€30
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.
Κανάλια Πώλησης
Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ. (θα ενεργοποιηθεί στις 16:00)
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στον Βόλο.
Διευκρινίσεις
- Ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους μας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.
- Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει & να ταυτοποιήσει το εισιτήριο του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο γήπεδο.
- Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
- Υπάρχει περιορισμός των 10 εισιτηρίων ανά web λογ/σμο
- Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου στη ticketing πλατφόρμα της θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.
- Στην τιμή εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό fee του παρόχου εισιτηριών.
Τρόποι Επικοινωνίας
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 2421027861».