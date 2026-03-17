Αστέρας Aktor: Τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό - Δικαίωμα αγοράς όσοι έχουν ξαναβρεθεί φέτος στο γήπεδο

Από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα του Αστέρα Aktor με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (22/3, 19:00) και δικαίωμα αγοράς έχουν μόνο όσοι έχουν ξαναπάρει εισιτήριο, ενώ στις θύρες 1, 2, 3 θα βρίσκονται μόνο φίλοι των Αρκάδων.

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 22 Μαρτίου (19:00).

Στις Θύρες 1,2 και 3 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" θα διατίθενται εισιτήρια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR.

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για τις Θύρες 1,2 και 3 του γηπέδου έχουν ΜΟΝΟ όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας είχαν αγοράσει εισιτήριο σε έναν από τους τελευταίους εντός έδρας αγώνες του ASTERAS AKTOR με αντιπάλους τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό. Κανένας άλλος φίλαθλος δεν θα έχει δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου.

Τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται στο Star Store από την Τετάρτη 18 Μαρτίου έως και το Σάββατο 21 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

Κατόπιν της σύσκεψης μέτρων ασφαλείας ενημερώνουμε ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου ΜΟΝΟ στην Θύρα 4 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".