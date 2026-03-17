ΠΑΟΚ: Μιχαηλίδη εσύ MVP - Πολυτιμότερος «ασπρόμαυρος» του Φεβρουαρίου

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν κυριαρχικός και ηγετικός, κατακτώντας με ποσοστό... αυτοδυναμίας το βραβείο του «ασπρόμαυρου» MVP για τον μήνα Φεβρουάριο.

Μπορεί να έλειψε μέσα στον Δεκέμβρη, περνώντας μάλιστα και την πόρτα του χειρουργείου, όμως οι εμφανίσεις του το 2026 είναι ηγετικές και κυριαρχικές.

«Βράχος» της άμυνας του ΠΑΟΚ, η οποία... αρνείται να δεχτεί γκολ, καταγράφοντας το ένα clean sheet μετά το άλλο. Ο Έλληνας στόπερ στα 26 του πλέον, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος. Τον Φεβρουάριο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τα παραπάνω, αγωνιζόμενος σε επτά αγώνες.

Στην ψηφοφορία για τον BOX MVP του μήνα συγκέντρωσε το 49,19% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τζόντζο Κένι , που πάλεψε για το δεύτερο σερί βραβείο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Χρήστος Ζαφείρης , συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

