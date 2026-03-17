Παναθηναϊκός: Με Κώτσιρα και 22άδα ταξιδεύει στην Ισπανία

Με μία επιστροφή η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπέτις.

Πρωινή ήταν η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού επί ελληνικού εδάφους, πριν την αναχώρηση με προορισμό της Σεβίλλη της Ισπανίας, όπου την Πέμπτη (19/3) το Τριφύλλι δίνει τον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα του Europa League με αντίπαλο την Ρεάλ Μπέτις.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, ακολούθησε τακτική και εν τέλει παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Στην αποστολή επιστρέφει μετά από καιρό ο Κώτσιρας που έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, ενώ απουσιάζουν οι εκτός ευρωπαϊκής λίστας Παντελίδης, Γεντβάι και Κοντούρης.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν την Τετάρτη για την Ισπανία. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.