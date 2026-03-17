«Τιμή για τους παλαίμαχους της ΑΕΚ να συμμετέχουν στο τουρνουά για το Μπλόκο της Καλογρέζας»

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση μνήμης για το Μπλόκο της Καλογρέζας το 1944.

Αναλυτικά:

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει την ομάδα παλαιμάχων της Νέας Ιωνίας, τον Δήμαρχο Νέας Ιωνίας κ. Παναγιώτη Μανούρη και τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στη χθεσινή εκδήλωση μνήμης για το Μπλόκο της Καλογρέζας το 1944.

Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο τουρνουά, που διοργανώνεται στη μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγικής σελίδας της ιστορίας μας. Ευχαριστούμε επίσης και τους παλαίμαχους του Απόλλωνα για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε και που μας ξύπνησε ωραίες αναμνήσεις.

