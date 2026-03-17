Ο Ιταλός Σότσα στο ΑΕΚ-Τσέλιε

Σφυρίχτρα από την Ιταλία, με πολλές παραστάσεις από την Ελλάδα, ορίστηκε από την UEFA για το ΑΕΚ-Τσέλιε την Πέμπτη (19/3, 19:45), στη ρεβάνς της κιτρινόμαυρης νίκης με 4-0, για τη φάση των «16» του Conference League.
Ο Σιμόνε Σότσα θα διαιτητεύσει, με τον 38χρονο ρέφερι να έχει σφυρίξει αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, όπως το ΠΑΟΚ-Άιντραχτ, το Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς, το Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς και το ΠΑΟΚ-Μπέτις, αλλά και ματς Super League και Κυπέλλου Ελλάδας.
Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, 4ος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με βοηθό τον Ντανιέλε Ντοβέρι.