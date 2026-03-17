Ο Ιταλός Σότσα στο ΑΕΚ-Τσέλιε

Τον γνώριμο Ιταλό Σιμόνε Σότσα όρισε η UEFA στη ρεβάνς της ΑΕΚ με την Τσέλιε την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τους «16» του Conference League.

Σφυρίχτρα από την Ιταλία, με πολλές παραστάσεις από την Ελλάδα, ορίστηκε από την UEFA για το ΑΕΚ-Τσέλιε την Πέμπτη (19/3, 19:45), στη ρεβάνς της κιτρινόμαυρης νίκης με 4-0, για τη φάση των «16» του Conference League.

Ο Σιμόνε Σότσα θα διαιτητεύσει, με τον 38χρονο ρέφερι να έχει σφυρίξει αρκετά παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, όπως το ΠΑΟΚ-Άιντραχτ, το Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς, το Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς και το ΠΑΟΚ-Μπέτις, αλλά και ματς Super League και Κυπέλλου Ελλάδας.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, 4ος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR ο Λούκα Παϊρέτο με βοηθό τον Ντανιέλε Ντοβέρι.