«Το ποδόσφαιρο ενώνει» - Φιλικό παλαιμάχων ΟΦΗ και ΠΑΟΚ πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Φιλικό μεταξύ «θρύλων» του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την παραμονή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, όπως αποκάλυψε ο παλαίμαχος παίκτης των Κρητικών, Σήφης Κορωνάκης.

Στην εκπομπή ΚΕΡΚΙΔΑ της τηλεόρασης CRETA φιλοξενήθηκε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, ο οποίος αποκάλυψε το φιλικό που διοργανώνεται στο περιθώριο του τελικού στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.

Με το σύνθημα «το ποδόσφαιρο ενώνει», οι θρύλοι των δύο ομάδων θα δώσουν ένα δυνατό μήνυμα, πως το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει.

Μάλιστα, οι Κρητικοί αναμένεται να βραβεύσουν τόσο τον Γιώργο Κούδα, όσο και άλλες σημαντικές μορφές του δικεφάλου του Βορρά, ενώ θα παρακολουθήσουν μαζί τον τελικό της 25ης Απριλίου.

Όμως, οι εκπρόσωποι του ΟΦΗ και συγκεκριμένα οι παλαίμαχοι δεν ξεχνούν τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ αλλά και τον δολοφονημένο Κλεομένη, σχεδιάζοντας να καταθέσουν στεφάνι προς τιμήν τους.