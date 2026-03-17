Ο γνώριμος Elite Στίλερ στο Μπέτις-Παναθηναϊκός

Ένας... μόνιμος θαμώνας των ελληνικών γηπέδων, ο Τομπίας Στίλερ θα διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις στην Ανδαλουσία.

Από το πάνω ράφι ο διαιτητής που στέλνει η UEFA στη Σεβίλλη, για τη μεγάλη ρεβάνς των Πρασίνων με την Μπέτις.

Ο λόγος για τον 44χρονο Elite Γερμανό ρέφερ, Τομπίας Στίλερ, ο οποίο έχει διευθύνει οκτώ ματς του ελληνικού πρωταθλήματος στο παρελθόν, αλλά κανένα του Παναθηναϊκού!

Φέτος ήρθε για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 και παλαιότερα για τα παιχνίδια Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (2019), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (2020), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (2023), ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (2024), Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-0 (2024) και Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 (2025).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κοσλόφσκι, Μπορς, 4ος ο Γέλενμπεκ και στο VAR οι Στορκς, Ντίνγκερτ.