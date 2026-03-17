Ιράν: Θέλει να παίξει τα ματς του Μουντιάλ στο Μεξικό

Το Ιράν ζητά από τη FIFA να μεταφερθούν τα παιχνίδια του για το Μουντιάλ στο Μεξικό.

Να πάρει κανονικά μέρος στο Μουντιάλ το καλοκαίρι θέλει το Ιράν, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να το βομβαρδίζουν. Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με τη FIFA σχετικά με τη μεταφορά των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα δώσει η χώρα , από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, το οποίο συνδιοργανώνει το τουρνουά, εξαιτίας της ανησυχίας για την ασφάλεια των παικτών.

«Όταν ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δήλωσε ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της εθνικής ομάδας του Ιράν, πως μπορούμε μετά εμείς να ταξιδέψουμε στην Αμερική; Ως εκ τούτου διαπραγματευόμαστε με τη FIFA για τη διεξαγωγή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν στο Μεξικό», ανέφερε ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ τη Δευτέρα, σε ανάρτηση του στο «X».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προ ημερών ότι ναι μεν η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μην είναι σκόπιμο οι παίκτες να αγωνιστούν στη χώρα του, «για την δική τους ζωή και ασφάλεια».

