Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ψάχνουν το απόλυτο θαύμα

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης και καλείται να κάνει ένα... θαύμα προκειμένου να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα.
Παρόμοια αποστολή έχει και η Τσέλσι, η οποία αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν, με το 5-2 του πρώτου παιχνιδιού στο Παρίσι να κάνει ιξεκάθαρο φαβορί την γαλλική ομάδα.
Η Μπόντο Γκλιμτ καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ όλα είναι ανοιχτά ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1 το πρώτο ματς).
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ (19:45)
- Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)
- Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
- Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)