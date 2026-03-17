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Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ψάχνουν το απόλυτο θαύμα

Ποδόσφαιρο
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Την απόλυτη ανατροπή ψάχνει η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι στα σημερινά (17/3) παιχνίδια του Champions League, προκειμένου να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης και καλείται να κάνει ένα... θαύμα προκειμένου να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Παρόμοια αποστολή έχει και η Τσέλσι, η οποία αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν, με το 5-2 του πρώτου παιχνιδιού στο Παρίσι να κάνει ιξεκάθαρο φαβορί την γαλλική ομάδα.

Η Μπόντο Γκλιμτ καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ όλα είναι ανοιχτά ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν (1-1 το πρώτο ματς).

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League:

  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ (19:45)
  • Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)
  • Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
  • Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00) 
Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ψάχνουν το απόλυτο θαύμα