Poll: Οπαδική ή κοινωνική (είναι η) βία;

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, η ελληνική κοινωνία συγκλονισμένη και το ερώτημα αν η βία είναι οπαδική ή κοινωνική παραμένει...

Τον έλεγαν Κλεομένη και ήταν μόλις 20 ετών. Φίλος του ΠΑΟΚ, μα η οπαδική ταυτότητα δεν έχει καμία σημασία.

Πριν λίγα χρόνια ο Άλκης, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος υποστήριζε τον Άρη.

Ενδιάμεσα ο Μιχάλης, ο φίλος της ΑΕΚ. Παλαιότερα ένας άλλος Μιχάλης, οπαδός του Παναθηναϊκού.

Το χειρότερο όλων; Ότι το... "να είναι ο τελευταίος", έχει καταντήσει πλέον να αποτελεί ένα μαύρο, θλιβερό και τραγικό ανέκδοτο.

Όλοι τους έχασαν τη ζωή τους στο... όνομα -υποτίθεται- ομάδων. Είναι ακριβώς όμως έτσι; Είναι μήπως το πρόβλημα βαθύτερο κι έχει τις ρίζες του στην ίδια την κοινωνία; Είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει ξανά τις τελευταίες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη.

Η δική σας γνώμη, ποια είναι;