Ολυμπιακός: Κίτρινος… πυρετός ενόψει πλέι οφ

Οκτώ παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στο όριο καρτών και ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει ειδική διαχείριση στο ματς με την ΑΕΛ.

Στο μυαλό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το κυριακάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ μπαίνει και ο παράγοντας κάρτες. Κι αυτό γιατί οκτώ παίκτες του βρίσκονται στο όριο, κάτι που σημαίνει πως αν δεχτούν κίτρινη την Κυριακή, θα χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ.

Έτσι, ο Βάσκος θα λάβει και αυτό υπόψη του στον καταρτισμό της αποστολής και της ενδεκάδας. Ο Έσε, που βρίσκεται στο όριο, λογικά θα μείνει εκτός πλάνων γιατί είναι ανέτοιμος, ενώ ο Ορτέγκα θα «κοπεί» ως μη κοινοτικός. Δεν αποκλείεται να προφυλαχθεί ακόμα και ο Ελ Κααμπί.

Στο όριο βρίσκονται ακόμα οι Μπιανκόν, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Ροντινέι και Κοστίνια. Κι επειδή δεν μπορούν να προφυλαχθούν όλοι, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.