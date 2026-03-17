Aπίστευτη ατυχία για Ρις Τζέιμς: Υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό!

Ο Ρις Τζέιμς δεν μπορεί με τίποτα να βρει ηρεμία από τους τραυματισμούς, αφού ο μπακ της Τσέλσι αντιμετωπίζει νέο μυϊκό πρόβλημα.

Πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει ξανά τα πατήματά του, μετρώντας 36 συμμετοχές με δύο γκολ και εφτά ασίστ την φετινή σεζόν, ο αρχηγός της Τσέλσι θα αναγκαστεί να μείνει ξανά εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο Τζέιμς υποφέρει από μυϊκό τραυματισμό και θα αναγκαστεί να τεθεί νοκ-άουτ για αρκετές εβδομάδες, με την πιθανότητα να χάσει το φινάλε της σεζόν να είναι πολύ πιθανή.

Φυσικά, ο τραυματισμός του Ρις Τζέιμς αποτελεί πλήγμα και για την Εθνική Αγγλίας, αφού ο έμπειρος μπακ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα φιλικά των «Τριών Λιονταριών» στα τέλη Μαρτίου.