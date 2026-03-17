Στα 40 και 25 ευρώ οι τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς σε Europa και Conference League!

Η UEFA όρισε τις τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με το χαμηλότερο εισιτήριο για το Europa League να είναι στα 40 ευρώ και για το Conference League στα 25.

Για τον τελικό του Europa League, που θα διεξαχθεί στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου, από τα 37.500 διαθέσιμα εισιτήρια του τελικού, τα 27.500 προορίζονται για φιλάθλους, ενώ οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα λάβουν από 11.000 εισιτήρια η καθεμία.

Οι κατηγορίες των εισιτηρίων



Fans First (αποκλειστικά για τους οπαδούς των δύο φιναλίστ): 40 ευρώ

Κατηγορία 3: 65 ευρώ

Κατηγορία 2: 160 ευρώ

Κατηγορία 1: 240 ευρώ

Για τον τελικό του Conference League, που θα διεξαχθεί στο Leipzig Stadium της Λειψίας, από τα 33.200 θα διατεθούν απευθείας σε φιλάθλους και στο ευρύ κοινό, ενώ οι δύο φιναλίστ θα παραλάβουν από 11.500 εισιτήρια.

Οι κατηγορίες των εισιτηρίων



Fans First (αποκλειστικά για οπαδούς μέσω των φιναλίστ): 25 ευρώ

Κατηγορία 3: 45 ευρώ

Κατηγορία 2: 140 ευρώ

Κατηγορία 1: 190 ευρώ