Στα 40 και 25 ευρώ οι τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς σε Europa και Conference League!

Για τον τελικό του Europa League, που θα διεξαχθεί στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου, από τα 37.500 διαθέσιμα εισιτήρια του τελικού, τα 27.500 προορίζονται για φιλάθλους, ενώ οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα λάβουν από 11.000 εισιτήρια η καθεμία.
Οι κατηγορίες των εισιτηρίων
Fans First (αποκλειστικά για τους οπαδούς των δύο φιναλίστ): 40 ευρώ
Κατηγορία 3: 65 ευρώ
Κατηγορία 2: 160 ευρώ
Κατηγορία 1: 240 ευρώ
Για τον τελικό του Conference League, που θα διεξαχθεί στο Leipzig Stadium της Λειψίας, από τα 33.200 θα διατεθούν απευθείας σε φιλάθλους και στο ευρύ κοινό, ενώ οι δύο φιναλίστ θα παραλάβουν από 11.500 εισιτήρια.
Οι κατηγορίες των εισιτηρίων
Fans First (αποκλειστικά για οπαδούς μέσω των φιναλίστ): 25 ευρώ
Κατηγορία 3: 45 ευρώ
Κατηγορία 2: 140 ευρώ
Κατηγορία 1: 190 ευρώ