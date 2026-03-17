H Μπάγερν ξέμεινε από τερματοφύλακες ενόψει της ρεβάνς με την Αταλάντα!

Μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να έχει την σιγουριά του 6-1 από το πρώτο ματς, ωστόσο για την ρεβάνς με την Αταλάντα, αντιμετωπίζει τεράστιο θέμα στην θέση του τερματοφύλακα.

Ο Μάνουελ Νόιερ έχει τεθεί νοκ-άουτ λόγω μυϊκού τραυματισμού, ενώ ο Γιόνας Ούρμπιχ, βρίσκεται στο πρωτόκολλο τραυματισμού για διάσειση, με την συμμετοχή του να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Στα ήδη μεγάλα προβλήματα ήρθε να προστεθεί αυτό του τρίτου τερματοφύλακα της Μπάγερν, Σβεν Ούλραϊχ που υπέστη θλάση, με τον 19χρονο Γιάνις Μπαρτλ και τον 16χρονο Λέοναρντ Πρέσκοτ να είναι οι μόνες διαθέσιμες επιλογές!

Ο 16χρονος Πρέσκοτ, μάλιστα αν αγωνιστεί θα χρειαστεί ειδική άδεια λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει στην Γερμανία για εργασία ανηλίκων μετά τις 20:00...