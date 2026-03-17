Οι μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται ένα «θαύμα» για να αποκλείσει την Ρεάλ Μαδρίτης και το SDNA γράφει για τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League.

Πραγματικά, δεν ξέρουμε πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να βρούμε χατ-τρικ από μέσο και ειδικά στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Φέντε Βαλβέρδε με την Ρεάλ στο πρώτο ματς κόντρα στην Σίτι και έχει βάλει την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με την πλάτη στον τοίχο. Το 3-0 είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, ειδικά όταν το υπερασπίζονται οι Merengues, όμως δεν είναι και ακατόρθωτο.

Όπως έχει δείξει η ιστορία του Champions League, τέτοιου είδους ανατροπές μπορεί να συμβαίνουν σπάνια, αλλά συμβαίνουν. Στην κορυφαία διοργάνωση έχουμε δει να γυρίζει ακόμα και σειρά στα νοκ-άουτ με διαφορά τεσσάρων γκολ στο πρώτο σκέλος, ενώ τρεις φορές προβάδισμα τριών στον πρώτο αγώνα, εξανεμίστηκε στον δεύτερο. Πολύ περισσότερες, 11 για την ακρίβεια, είναι οι περιπτώσεις που το +2 από το πρώτο παιχνίδι αποδείχθηκε λίγο στη ρεβάνς.

Πρωταγωνίστρια στις 3 από τις 4 μεγαλύτερες ανατροπές, είναι η Μπαρτσελόνα. Τις 2 από αυτές ως «θύμα» και τη μία ως «θύτης». Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, comeback σαν και αυτό που θεωρείται το Νο1 στην ιστορία, δεν θα ξαναδούμε αφού πλέον υπάρχει το VAR. Το 2016-17 στη φάση των «16» οι Καταλανοί έχασαν 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως έκαναν την… remontada με 6-1 στoν επαναληπτικό σε μια από τις μεγαλύτερες διαιτητικές «σφαγές» που έχει δει το άθλημα.

Οι Blaugrana έπεσαν θύμα τρελής έκπληξης το 2018-19. Όταν ο κόσμος ακόμα παραμιλούσε για ένα από τα καλύτερα φάουλ όλων τον εποχών από τον μύθο του αθλήματος, Λιονέλ Μέσι, στο 3-0 του Camp Nou, η Λίβερπουλ έκανε τα δικά της. Ο Οριγκί άνοιξε το σκορ νωρίς, ο Βαϊνάλντουμ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά και στο τέλος, σε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες κομπίνες σε κόρνερ, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ βρήκε τον Οριγκί και το 4-0 λίγο έλειψε να γκρεμίσει το Anfield.

Κάζο είχε πάθει και το 2017-18 η Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά στα προημιτελικά. Ένας άλλος Βαλβέρδε πρέπει να αναφερθεί τώρα, ο Ερνέστο, που ήταν στον πάγκο του club τότε. Μετά το 4-1 στο πρώτο ματς, όλα έμοιζαν εύκολα, όμως δεν ήταν. Στο Olimpico, ο Τζέκο, που είχε βάλει και το γκολ away, έκανε το 1-0 και στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι. Αυτό το μετέτρεψε σε γκολ ο capitano, Ντανιέλε Ντε Ρόσι και το φινάλε έγινε δραματικό. Και είχε πρωταγωνιστή έναν Έλληνα. Έπειτα από κόρνερ ο Μανωλάς νίκησε τους πάντες στον αέρα, έγραψε το 3-0 για την Ρόμα και την έστειλε στους «4» για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια.

Την 3άδα με τις ανατροπές των 3 γκολ συμπληρώνει η Λα Κορούνια. Και το έκανε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2003 και μια από τις καλύτερες ομάδες ever, την Μίλαν που αν αρχίσουμε να λέμε ονόματα, θα αλλάξουμε κείμενο. Οι Rossoneri είχαν πάρει το πρώτο ματς με 4-1 χάρη σε δύο γκολ του Κακά, όμως το Riazor θα ζούσε ένα τεράστιο βράδυ. Παντιάνι, Βαλερόν, Λούκε έστειλαν τη γηπεδούχο σε σκορ πρόκρισης και το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε από το λάθος του Γκατούζο.

Η πιο πρόσφατη ανατροπή διαφοράς δύο γκολ ήταν το 2019 από την Γιουβέντους όταν με χατ-τρικ του Κριστιάνο Ρονάλντο (3-0) γύρισε από το 2-0 κάτω από την Ατλέτικο και ο Πορτογάλος απάντησε με… cojones στον Τσόλο Σιμεόνε. Την ίδια χρονιά, με το εκτός έδρας γκολ να ισχύει, η Γιουνάιτεντ γύρισε από την ήττα με 0-2 στο Old Trafford από την Παρί με 1-3 με τον Λουκάκου πρωταγωνιστή. Πιο πίσω, η [πρωταθλήτρια Γαλλίας] Μονακό του Μπαπέ γύρισε το σκηνικό με την Σίτι.

Ελληνική παρουσία έχουμε τον Ολυμπιακό στους «16» τη σεζόν 2013-14 όταν είχε νικήσει 2-0 στο Φάληρο αλλά στη ρεβάνς του Old Trafford η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες λυτρώθηκε από το χατ-τρικ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Τη λίστα είχε ξεκινήσει το 1999-2000 η Μπαρτσελόνα, που είχε χάσει 3-1 από την Τσέλσι αλλά στο Camp Nou, μετά από παράταση, είχε νικήσει με 5-1. Θα δούμε κάτι ανάλογο το 2025-26; Μερικές ώρες υπομονή…