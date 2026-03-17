Μπεγερίν: «Τελικός ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό»

Ο Έκτορ Μπεγερίν μίλησε για την ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκός, τονίζοντας ότι είναι τελικός για την ομάδα του μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ με 1-0.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Προσωπικά, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας. Νιώσαμε επίσης πολύ περισσότερο την υποστήριξη των οπαδών, και αυτό μας έδωσε πολλή ενέργεια στα τελευταία λεπτά. Ξέραμε ότι θα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για εμάς.

Νομίζω ότι τόσο αυτός ο αγώνας όσο και αυτός εναντίον του Παναθηναϊκού είναι δύο τελικοί για εμάς και προσεγγίσαμε ως τέτοιο τα ματς με τη Θέλτα. Ενώ η νίκη είναι πάντα ο στόχος μας, το να μην χάσουμε ήταν σημαντικό και, λοιπόν, υπάρχουν ακόμα πολλά να κερδίσουμε, πολλοί αγώνες».