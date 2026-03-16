Η Φιορεντίνα πέρασε με 1-4 από την έδρα της Κρεμονέζε και φαίνεται να ξεμπλέκει με τον υποβιβασμό.

Η Κρεμονέζε έκανε εντυπωσιακό πρώτο γύρο μαζεύοντας πολύ περισσότερους βαθμούς από το αναμενόμενο, όμως στον δεύτερο γύρο έχει καταρρεύσει. Οι νεοφώτιστοι ηττήθηκαν εντός έδρας από την Φιορεντίνα, η οποία δεν είχε διάθεση να το… συζητήσει πολύ και καθάρισε την εκτός έδρας αναμέτρηση με 1-4 φεύγοντας στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και αφήνοντας εκεί την αντίπαλό της. Προηγήθηκαν με 0-3 οι Viola με γκολ των Παρίζι, Πίκολι και Ντοντό και παρότι οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Οκερέκε, τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει και ο Γκούντμουντσον διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.