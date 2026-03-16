Όταν τελειώνουν οι τερματοφύλακες: Από τον Πέρες έως έναν μπακ με ταινία στη φανέλα

Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος κάτω από τα δοκάρια. Το θέμα είναι… ποιος. Με αφορμή το πρόβλημα της Μπάγερν «ξεθάφτηκαν» κάποιες περιπτώσεις.

Γιατί όταν οι κανονικοί τερματοφύλακες εξαφανιστούν από τραυματισμούς και ιώσεις, τότε αρχίζουν τα περίεργα. Μέσοι που φοράνε γάντια, μπακ που κολλάνε ταινία στη φανέλα για να αλλάξουν νούμερο και επιθετικοί που ξαφνικά θυμούνται ότι μικροί έπαιζαν και λίγο τέρμα στο διπλό της γειτονιάς. Και όχι δεν έγινε σε αγώνα τοπικού ή σε κάποια κατηφόρα non League της Αγγλίας.

Με τη Μπάγερν να κινδυνεύει να ψάχνει λύσεις ανάγκης πριν τη ρεβάνς με την Αταλάντα για το Champions League, θα αναφερθούν μερικές από τις πιο… σουρεαλιστικές στιγμές όπου ομάδες αναγκάστηκαν να βάλουν παίκτη γηπέδου κάτω από τα δοκάρια...και κάποιες φορές τους βγήκε και σε καλό.

Όπως είναι γνωστό η Μπάγερν Μονάχου ξέμεινε από τερματοφύλακες και ενώ μπροστά της έχει την ρεβάνς με την Ατλάντα για τους 16 του Champions League.

Θα πει κάποιος μικρό το κακό αφού η γερμανική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι νίκησε με 6-1 και εκτός απροόπτου έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Λογικά η Μπάγερν θα κοιτάξει προς τις ακαδημίες της ώστε να εμφανίσει κάποιον πιτσιρικά κάτω από τα δοκάρια και να μπει στον αγώνα με την απαραίτητη σοβαρότητα.

Ωστόσο στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν και ομάδες που αναγκαστικά έβαλαν στην θέση του τερματοφύλακα παίξτε που δεν είχαν φορέσει ξανά γάντια.

Βέβαια αυτές οι περιπτώσεις όπου μια ομάδα αναγκάζεται να ξεκινήσει έναν αγώνα με παίκτη γηπέδου στη θέση του τερματοφύλακα είναι εξαιρετικά σπάνιες (αν εξαιρέσει κανείς τα τοπικά πρωταθλήματα που εκεί παίζει τέρμα και ο θείος μου μετά από μπριζόλες).

Παρακάτω είναι οι ομάδες που αναγκάστηκαν να το κάνουν, και κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με μαζικά κρούσματα ασθενειών (όπως ο COVID) ή τραυματισμών που εξαντλούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι εξής:

Ρίβερ Πλέιτ (2021): Σε αγώνα για το Copa Libertadores εναντίον της Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε (19 Μαΐου 2021), η Ρίβερ Πλέιτ είχε 20 κρούσματα COVID, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων δηλωμένων τερματοφυλάκων της.

Ο μέσος Ένζο Πέρες, αν και τραυματίας, προσφέρθηκε να παίξει ως τερματοφύλακας. Η Ρίβερ κατάφερε το απίστευτο και νίκησε με 2-1, με τον Πέρες να είναι μάλιστα πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Κομόρες (2022): Στον αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στο Καμερούν, οι Κομόρες δεν είχαν κανέναν διαθέσιμο τερματοφύλακα λόγω COVID-19 και τραυματισμών.

Ο αριστερός μπακ Σακέρ Αλχαντούρ ξεκίνησε βασικός τερματοφύλακας, φορώντας μια φανέλα όπου το νούμερο «3» είχε καλυφθεί με ταινία (μύρισε τοπικό) για να φτιάξει το «16». Παρά την ήττα με 2-1, ο Αλχαντούρ έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις και έδειξε ότι το έχει και με το τέρμα.

Κιργιστάν (2021): Πριν από τους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολόκληρη η αποστολή των τερματοφυλάκων έμεινε εκτός λόγω COVID. Ωστόσο το Κιργιστάν βρήκε την λύση και έβαλε παίκτη κάτω από τα δοκάρια.

Στον αγώνα με τη Μογγολία, ο αμυντικός Αϊζάρ Ακμάτοφ μπήκε ως τερματοφύλακας (ήττα 1-0), ενώ στον επόμενο αγώνα με τη Μιανμάρ, ο επιθετικός Έρνιστ Μπατιρκάνοφ πήρε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια και πήραν και τη νίκη με 8-1.

Και για να γίνει και ένα πιο βαθύ ταξίδι στο παρελθόν και να πάρετε μια γεύση από ιστορία σε μια χώρα που έχει «γεννήσει» το ποδόσφαιρο.

Εθνική Αγγλίας (1875):

Σε έναν από τους πρώτους διεθνείς αγώνες στην ιστορία κόντρα στη Σκωτία, ο Άγγλος τερματοφύλακας Γουίλιαμ Καρ δεν πρόλαβε να φτάσει στο γήπεδο έγκαιρα αφού το τρένο άργησε.

Ο επιθετικός Αλεξάντερ Μπόνσορ ξεκίνησε στη θέση του για τα πρώτα 15 λεπτά, διατηρώντας μάλιστα ανέπαφη την εστία του μέχρι να φτάσει ο κανονικός τερματοφύλακας.

Και μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πόσο κακός να ήταν ο Χάρι Κέιν κάτω από τα δοκάρια; Τι στο καλό θα δεχόταν επτά γκολ;