Εκτίμηση Σέρβων για Γιόβιτς: «Θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων των top-5 πρωταθλημάτων»

Αποθεωτικά είναι τα σχόλια στην Σερβία για τον Λούκα Γιόβιτς με αφορμή τα όσα κάνει στην Ελλάδα με την φανέλα της ΑΕΚ.

Η σελίδα «Serbian Football» στο Χ σημειώνει πως ο διεθνής επιθετικός αξίζει στο έπακρο τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί από την Ένωση για αυτόν, ενώ υπάρχει η εκτίμηση πως εν όψει καλοκαιριού ο Γιόβιτς «θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων των top-5 πρωταθλημάτων».

Ο Λούκα Γιόβιτς, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την φανέλα της ΑΕΚ και με τα δύο γκολ που πέτυχε στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο έφτασε συνολικά φέτος τα 19 τέρματα σε 35 ματς, ενώ έχει μοιράσει και 2 ασίστ.