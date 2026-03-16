ΟΦΗ: Διαθέσιμος ενόψει Άρη ο Καραχάλιος

Ο Ζήσης Καραχάλιος προπονήθηκε κανονικά την Δευτέρα (16/3) για τον ΟΦΗ και είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Άρη (22/3, 19:00).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Με τον Ζήση Καραχάλιο να προπονείται κανονικά, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3) η προπόνηση της ομάδας μας, με την οποία άρχισε η προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Άρη (22/3, 19:00).

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς του περασμένου Σαββάτου (14/3) κόντρα στον Ολυμπιακό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Borja Gonzalez συνέχισε θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (17/3), στις 11:00».