Οι Κροάτες αποθεώνουν Βίντα για την σημαντική δωρεά του! 

Ο Ντομαγκόι Βίντα έδειξε για μια ακόμα φορά την κοινωνική του ευαισθησία και προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά στην Κροατία.

Πιο συγκεκριμένα έδωσε περίπου 11.000 ευρώ στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντόνι Μιχόλιατς, ένα ποσό που θα διατεθεί για αγορά εργαλείων καθοριστικής σημασίας για διασώσεις σε τροχαία ατυχήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντόνι Μιχόλιατς γνωστοποίησε την είδηση μέσω των social media, ευχαριστώντας τον αμυντικό της ΑΕΚ για τη δωρεά.

«Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής της εθνικής Κροατίας και συμπολίτης μας, Ντομαγκόι Βίντα, δώρισε χρήματα για την αγορά υδραυλικών εργαλείων τεχνικών επεμβάσεων με μπαταρία: έναν κόφτη, έναν διαστολέα και έναν υδραυλικό κύλινδρο. Είναι έτοιμος για άμεση αντίδραση όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Αυτού του είδους η στήριξη στο έργο μας σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί μας επιτρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας ακόμη πιο ασφαλώς και αποτελεσματικά. Για ακόμη μία φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντομαγκόι για τη βοήθεια και τη στήριξη!», αναφέρει η ανακοίνωσε του DVD (Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σώμα)».

Όπως αναφέρουν στην Κροατία ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αυξάνει σημαντικά το επίπεδο εξοπλισμού και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ομάδας διάσωσης για τροχαία ατυχήματα και άλλες απαιτητικές παρεμβάσεις. Ο εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί σε μικρό ταχείας επέμβασης όχημα, γεγονός που τον καθιστά άμεσα διαθέσιμο στο πεδίο χάρη στη δωρεά του Ντομαγκόι Βίντα, με τα ΜΜΕ της Κροατίας να σημειώνουν πως ο παίκτης της ΑΕΚ με αυτή του την κίνηση έδειξε για άλλη μια φορά τη μεγάλη του καρδιά και την ανθρωπιστική του δράση.