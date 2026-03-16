Ο Μπαπέ επιστρέφει στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης με Σίτι

Ο Άλβαρο Αρμπελόα θα έχει στην διάθεση του τον Κιλιάν Μπαπέ, για τον αυριανό (17/3, 22:00) εκτός έδρας επαναληπτικό στους «16» του Champions League, με αντίπαλο την Μάντσεστερ Σίτι.

Αφού έλειψε για τρεις εβδομάδες, λόγω τραυματισμού, ο Γάλλος επιθετικός ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα στην προπόνηση των Μαδριλένων και θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, που θα ταξιδέψει για την αγγλική πόλη εν' όψει της ρεβάνς με τους «πολίτες» του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Την επιστροφή του Μπαπέ είχε... προαναγγείλει την περασμένη Παρασκευή, ο προπονητής της Ρεάλ, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι τα πάει πολύ καλά και βλέπω ότι βελτιώνεται καθημερινά. Θέλω να μπορεί να είναι μαζί μας στο Μάντσεστερ. Θα δούμε πώς θα νιώσει την Κυριακή, την ημέρα που θα πάρουμε την τελική απόφαση. Αλλά ελπίζω να είναι εκεί».

Ωστόσο, ο Μπαπέ δεν αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, αφού αυτό δεν καθίσταται απαραίτητο δεδομένης της ευρείας νίκης με 3-0 που πέτυχαν οι «μερένχες» στο πρώτο ματς στην Μαδρίτη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο έμπειρος επιθετικός, είτε θα μείνει στον πάγκο, είτε θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.