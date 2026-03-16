Στιγμές ανατριχίλας στην Τούμπα, στη μνήμη του Κλεομένη: «Ήταν μόλις 20 χρονών...» (vid)

Στο 20ο λεπτό του ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός, το ρολόι σταμάτησε, σε μία στιγμή ανατριχίλας στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε.

«Βαρύ» κλίμα στην Τούμπα, για μία ακόμα φορά το 2026, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τον Λεβαδειακό, στη... σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Όταν το ρολόι σημάδεψε το 20ο λεπτό της αναμέτρησης, η Τούμπα σηκώθηκε στο... πόδι, σε μία στιγμή ανατριχίλας για τον οπαδό του Δικεφάλου: «Κλέο ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής».

«Ήταν μόλις 20 χρονών...», το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Άπαντες χειροκρότησαν και κανείς δεν ξέχασε τον Κλεομένη, ενώ πριν τη σέντρα, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη του, αλλά και όσων δεν βρίσκονται πια κοντά μας...