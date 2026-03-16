Ισπανία: Φιλικό με Σερβία στη θέση του «Finalissima»

Φιλικό αγώνα με τη Σερβία θα δώσει η εθνική Ισπανίας, στις 27 Μαρτίου, μετά τη ματαίωση του "Finalissima" εναντίον της Αργεντινής, που είχε προγραμματιστεί να γίνει την ίδια ημέρα στο Κατάρ.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της ιβηρικής χώρας, η «ρόχα» θα φιλοξενήσει τους «πλάβι» στο στάδιο «Θεράμικα» του Βιγιαρεάλ, σε ένα ματς προετοιμασίας ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης και Νότιας Αμερικής, την οποία διοργάνωσαν οι αντίστοιχες ηπειρωτικές συνομοσπονδίες (UEFA και CONMEBOL) για πρώτη φορά το 2022, είχε οριστεί να γίνει στο Κατάρ, όμως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τους διοργανωτές να αναζητήσουν διαφορετικό τόπο διεξαγωγής. Μετά από σειρά άκαρπων επαφών, η UEFA ανακοίνωσε την Κυριακή (15/3) τη ματαίωση του αγώνα, αφού δεν κατέστη δυνατή μία συμφωνία με την ομοσπονδία της Αργεντινής.

Σημειωτέον ότι η Ισπανία, εκτός του "Finalissima", είχε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της διακοπής του Μαρτίου και ένα φιλικό με την Αίγυπτο, το οποίο επίσης ματαιώθηκε, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.