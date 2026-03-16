Σάμουελ Μουτουσαμί: Η «ζημιά» στην ΑΕΚ και το scouting από Γαλλία και Βέλγιο

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 28χρονο χαφ του Ατρόμητου που…πλήγωσε την Ένωση στο Περιστέρι.

Ο Σάμουελ Μουτουσαμί ήταν ο παίκτης που έβαλε τη…σφραγίδα του στο παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι.

Ο διεθνής χαφ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του Περιστερίου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από την Ένωση δύο πολύτιμους βαθμούς.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δεν ανήκει στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών που συνοδεύονται από μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ ή εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα.

Αντίθετα, η καριέρα του μέχρι σήμερα έχει χτιστεί περισσότερο πάνω στην αξιοπιστία και τη συνέπεια που παρουσιάζει στο γήπεδο.

Παρ’ όλα αυτά, πίσω από την επιφάνεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο 28χρονος χαφ είχε απασχολήσει αρκετές φορές το scouting ευρωπαϊκών συλλόγων πριν καταλήξει στο Περιστέρι το περασμένο καλοκαίρι.

Τα...ένσημα της Ναντ

Η πολυετής παρουσία του στη Ναντ (169 συμμετοχές – 4 γκολ – 7 ασίστ) αποτέλεσε το βασικό «παράθυρο» μέσα από το οποίο αρκετοί τεχνικοί διευθυντές και scouts τον έβαλαν στα μπλοκάκια τους.

Ο Μουτουσαμί δεν ήταν ποτέ ο ποδοσφαιριστής που θα ξεχώριζε με εντυπωσιακά στατιστικά, αλλά θεωρούνταν από πολλούς ένας χαφ που μπορεί να προσφέρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή.

Παίκτης με καλή τακτική πειθαρχία, ένταση στο παιχνίδι του και ικανότητα να καλύπτει χώρους, στοιχεία που σε αρκετά πρωταθλήματα θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμα.

Στη Γαλλία, το όνομά του είχε περάσει από τα ραντάρ ομάδων τόσο της Ligue 1 όσο και της Ligue 2, κυρίως σε περιόδους όπου το συμβόλαιό του με τη Ναντ πλησίαζε στη λήξη του.

Σε εκείνη τη φάση, αρκετοί σύλλογοι έβλεπαν στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη λύση για το ροτέισον της μεσαίας γραμμής, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει είτε ως «6» είτε ως «8» και να προσφέρει σταθερότητα χωρίς να απαιτείται μεγάλο οικονομικό ρίσκο.

Βελγικές…ματιές

Η περίπτωση του Μουτουσαμί είχε απασχολήσει και συλλόγους από το Βέλγιο. Οι βελγικές ομάδες παραδοσιακά διατηρούν ανοιχτές γραμμές με την αφρικανική αγορά και παρακολουθούν στενά διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η παρουσία του στην Εθνική ομάδα του Κονγκό, σε συνδυασμό με τις γεμάτες σεζόν που είχε στη Ναντ, τον έβαλαν στο μικροσκόπιο scouts που τον αξιολόγησαν ως έναν χαφ με ισορροπημένο προφίλ.

Τελικά, ο δρόμος του τον οδήγησε πρώτα στην Τουρκία για λογαριασμό της Σίβασπορ και στη συνέχεια στην Ελλάδα, όπου σήμερα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρομήτου.

Στο Περιστέρι εκτιμούν ιδιαίτερα την εμπειρία και την τακτική συνέπεια που φέρνει στη μεσαία γραμμή, στοιχεία που εξηγούν γιατί το όνομά του είχε περάσει από αρκετά scouting reports τα προηγούμενα χρόνια.