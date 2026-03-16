ΠΑΟΚ Β: Το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα των πλέι άουτ

Σε νέες ημερομηνίες θα διεξαχθεί ο δεύτερος και κομβικός γύρος των φετινών πλέι άουτ για τη Super League 2, όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, λόγω των «ασπρόμαυρων» διεθνών.
Όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή, η επόμενη (6η) αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 5 Απριλίου, ενώ η «αυλαία» θα πέσει στις 26 Απριλίου, με την 10η αγωνιστική.
Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ Β:
- 6η αγωνιστική | Κυριακή 05/04: Καβάλα - ΠΑΟΚ Β
- 7η αγωνιστική | Μ. Τετάρτη 08/04: ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα
- 8η αγωνιστική | Σάββατο 18/04 ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης
- 9η αγωνιστική | Τετάρτη 22/04 Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β
- 10η αγωνιστική |Κυριακή 26/04 ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός