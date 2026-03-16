ΠΑΟΚ Β: Το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα των πλέι άουτ

Με ανακοίνωσή της, η Super League 2, γνωστοποίησε πως οι επόμενες αγωνιστικές των πλέι άουτ του Βορρά θα διεξαχθούν σε νέες ημερομηνίες - Το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Σε νέες ημερομηνίες θα διεξαχθεί ο δεύτερος και κομβικός γύρος των φετινών πλέι άουτ για τη Super League 2, όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο, λόγω των «ασπρόμαυρων» διεθνών.

Όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή, η επόμενη (6η) αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 5 Απριλίου, ενώ η «αυλαία» θα πέσει στις 26 Απριλίου, με την 10η αγωνιστική.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ Β: