Νέα κοινωνική δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε για μια ακόμα φορά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, συμμετέχοντας σε δράση στα πλαίσια του αγώνα με τον Παναιτωλικό στην Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συμμετείχε ενεργά στη δράση #TotalAccess Week of Action του πανευρωπαϊκού οργανισμού AccessiBALL , στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, που διεξήχθη στις 16 Μαρτίου 2026.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και την καθιερωμένη παράταξη, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού φόρεσαν ειδικά μπλουζάκια με αναφορά στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της προσβασιμότητας, της ισότιμης συμμετοχής και της συμπερίληψης στο ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, τα παιδιά που συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές στην παράταξη κρατούσαν ειδικά ταμπελάκια της δράσης, ενισχύοντας με συμβολικό αλλά ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα της καμπάνιας.

Το #TotalAccess Week of Action αποτελεί πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την UEFA και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της ποδοσφαιρικής κοινότητας γύρω από τη δημιουργία ενός αθλήματος ανοιχτού σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια. Μέσα από αντίστοιχες ενέργειες, αναδεικνύεται η σημασία της ισότιμης πρόσβασης και της πλήρους συμμετοχής όλων στο ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στηρίζει διαχρονικά δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση αξιών όπως ο σεβασμός, η ισότητα και η συμπερίληψη, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων».