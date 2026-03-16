Άριτζ Λόπεθ Γκαράι στο SDNA: «Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα, αλλά η ρεβάνς θα είναι σκληρή»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό προπονητή και ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι, ο οποίος γνωρίζει άριστα τους «Βερδιμπλάνκος», ενώ συγχρόνως παρακολουθεί στενά και το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της παρουσίας του (Μαυριτανού) Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με μια σημαντική νίκη 1-0 από το πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, όμως η ρεβάνς στη Σεβίλλη και το «Λα Καρτούχα» αναμένεται να είναι ένα εντελώς διαφορετικό τεστ.

Η ισπανική ομάδα θα αναζητήσει την ανατροπή μπροστά στο δικό της κοινό, ενώ το Τριφύλλι καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμά του και να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό προπονητή και ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι (φωτ.), ο οποίος παρακολουθεί στενά την ισπανική πραγματικότητα, γνωρίζει άριστα τους «Βερδιμπλάνκος», ενώ συγχρόνως παρακολουθεί στενά και το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της παρουσίας του (Μαυριτανού) Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην ΑΕΚ.

Ο Γκαράι μοιράστηκε την εκτίμησή του για τη ρεβάνς και για τις δυνατότητες της Μπέτις να ανατρέψει την κατάσταση.

«Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα (1-0) στο πρώτο ματς στην Αθήνα, αλλά στη Σεβίλλη τον περιμένει μια δύσκολη και σκληρή βραδιά. Η Μπέτις θέλει τη νίκη για να προκριθεί, έχει πολλούς επιθετικούς παίκτες και σίγουρα από το πρώτο λεπτό θα επιτίθεται συνεχώς.

Μετά το πρώτο ματς ο Παναθηναϊκός έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, αλλά πιστεύω πως η Μπέτις είναι καλύτερη ομάδα. Όχι επειδή παίζει στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έχει τον αγώνα ρεβάνς στην έδρα της, θα παίξει μπροστά στους οπαδούς της και με επιθετικούς προσανατολισμούς».

Στη συνέχεια, ο Γκαράι προσθέτει: «Ο Πελεγκρίνι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πάντα δουλεύει με πολλά αυτοματισμούς στην επίθεση. Κατά τη γνώμη μου η Μπέτις έχει τον χρόνο και το επίπεδο για να νικήσει τον αγώνα και να προκριθεί στην επόμενη φάση».