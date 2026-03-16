ΑΕΚ: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μουσεία τις ημέρες των αγώνων με Τσέλιε και Κηφισιά

Μέσω ανακοίνωσης έγινε γνωστό πως θα λειτουργήσουν τα Μουσεία στην ALLWYN Arena τις ημέρες των αγώνων με Τσέλιε και Κηφισιά.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Από τη Διεύθυνση των Μουσείων Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού στην ALLWYN Arena γίνεται γνωστό ότι την τρέχουσα εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗺 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝝡𝝤𝝢𝝤 το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Δεν θα γίνει 𝝟𝝖𝝡𝝞𝝖 ξενάγηση στις ημερομηνίες 17-20/3 και την Κυριακή 22/3.

Επίσης, τις μέρες των αγώνων με 𝝩𝝨𝝚𝝠𝝞𝝚 και 𝝟𝝜𝝫𝝞𝝨𝝞𝝖 θα ισχύσει εκπτωτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, πριν από τον αγώνα ρεβάνς ΑΕΚ-Τσέλιε για το Conference League, θα παρέχεται δωρεάν ξενάγηση με την αγορά ενός εισιτηρίου.

Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται σε γκρουπ στις 16.00, 17.00 και στις 18.00. Τη συγκεκριμένη μέρα, τα Μουσεία Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού θα λειτουργήσουν από τις 11.30 έως τις 19.30.

Επίσης, την Κυριακή 22 Μαρτίου, μέρα του αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά, με την αγορά ενός εισιτηρίου θα παρέχεται δωρεάν ξενάγηση στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στις 16.00.

Τη μέρα εκείνη, τα Μουσεία θα λειτουργήσουν από τις 10.30 έως τις 18.30.