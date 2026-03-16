Παναθηναϊκός: Αποχαιρετά την Λεωφόρο με 3 ντέρμπι και... ραντεβού με την ευρωπαϊκή ιστορία!

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τα τελευταία -εκτός απροόπτου- παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα θα έχουν όλα ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση αλλά και τεράστια σημασία.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν σήμερα πως την επόμενη σεζόν επιστρέφουν στο ΟΑΚΑ για όλες τις διοργανώσεις, ενώ το πλάνο προβλέπει αμέσως μετά την μετακόμιση στον Βοτανικό, εφόσον έχουν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και ο σύλλογος έχει αποκτήσει το δικό του, υπερσύγχρονο «σπίτι».

Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξουν προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα και εάν δεν προκύψουν απρόοπτα, τα τελευταία επίσημα παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο «Απ. Νικολαΐδης» θα είναι αυτά που απομένουν στην φετινή σεζόν, δηλαδή σίγουρα τα 3 ντέρμπι των Play-Offs με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για τρεις αναμετρήσεις ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας, αφού είναι κόντρα στους άλλους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακόμα και εάν ο Παναθηναϊκός έχει βγει εκτός διεκδίκησης του τίτλου φέτος.

Εκτός από αυτά όμως, εάν οι «πράσινοι» αποκλείσουν την Πέμπτη την Ρεάλ Μπέτις, τότε όλα δείχνουν ότι θα παίξουν στα προημιτελικά του Europa League (αλλά και στα ημιτελικά, εάν φτάσουν μέχρι εκεί) στην Λεωφόρο, αφού θα πρέπει να συνεχιστούν τα έργα στο ΟΑΚΑ και να έρθουν οι γερανοί στην πλευρά των δημοσιογραφικών.

Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό, το «Τριφύλλι» μπορεί να ολοκληρώσει την παρουσία του στην φυσική του έδρα με τον πλέον ονειρικό τρόπο, διεκδικώντας ακόμα και την πρόκριση σε έναν ευρωπαϊκό τελικό...

Για την ιστορία, οι προημιτελικοί του Eurola League θα γίνουν στις 9 και 16 Απριλίου, ενώ οι ημιτελικοί στις 30 του ίδιου μήνα και τις 7 Μαΐου.