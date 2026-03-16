Το ταξίδι της επιστροφής της εθνικής γυναικών του Ιράν

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν έφτασε σήμερα (16/3) στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχο της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, αφού αρκετά μέλη της ομάδας απέσυραν τις αιτήσεις ασύλου που είχαν αρχικά υποβάλει στην Αυστραλία.

Φορώντας τα χρώματα της εθνικής τους ομάδας, οι παίκτριες αποβιβάστηκαν από ένα λεωφορείο και κατευθύνθηκαν προς το ειδικό χώρο check-in στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, φτάνοντας λίγο πριν τις 10:00 π.μ (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). Οι περισσότερες από τις παίκτριες αρνήθηκαν να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, αλλά μία είπε στο AFP: «Μου λείπει η οικογένειά μου».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η ομάδα κατάφερε να αποφύγει τα μέσα ενημέρωσης που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο τους στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

Έμεναν εκεί από την Τετάρτη (11/3), αφού έφτασαν από την Αυστραλία όπου είχαν αγωνιστεί στο Κύπελλο Ασίας.

Ο γενικός γραμματέας της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Γουίνδσορ Τζον, δήλωσε στο AFP ότι η ιρανική ομάδα «μας ενημέρωσε ότι θα πετούσαν για το Ομάν, αλλά ότι αυτός δεν ήταν ο τελικός τους προορισμός. Πιθανότατα θα παραμείνουν στο Ομάν μέχρι να βρουν πτήσεις για τον επόμενο προορισμό τους».

Μια άλλη πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο AFP ότι η ομάδα πιθανότατα θα ταξιδέψει από το Ομάν στην Κωνσταντινούπολη, πριν κατευθυνθεί στην πόλη Βαν της ανατολικής Τουρκίας και στη συνέχεια στο Ιράν.

Επτά μέλη της γυναικείας αποστολής του Ιράν, έξι παίκτριες και ένα μέλος του προσωπικού, αρχικά ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία. Η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπάρι, η οποία την Κυριακή έγινε η πέμπτη παίκτρια που άλλαξε γνώμη και τελικά απέσυρε την αίτηση ασύλου της, ήταν παρούσα στο αεροδρόμιο.