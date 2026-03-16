Παναθηναϊκός: Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς, θεραπεία ο Πάλμερ-Μπράουν

Ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε και σήμερα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο Κορωπί μία μέρα μετά την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, με τους βασικούς να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι έκαναν προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με τον Σίριλ Ντέσερς να βγάζει ξανά μέρος του προγράμματος.

Από εκεί και πέρα, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε θεραπεία και ο Κυριόπουλος ατομικό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα την επομένη της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί έκαναν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ντέσερς.

Ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν».