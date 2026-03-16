Η παρακάμερα της ΑΕΚ στο Περιστέρι: Η έκρηξη στα γκολ του Γιόβιτς και το αχ στο φινάλε με τα δοκάρια (vid)

Όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV στον κυριακάτικο αγώνα στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Περιστέρι, όμως παραμένει στην κορυφή και συνεχίζει την προσπάθειά της για την κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε την ανατροπή από το 1-0 του ημιχρόνου με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς μέσα σε έξι λεπτά (63', 69'), όμως ο Ατρόμητος κατάφερε να πάρει τον βαθμό με το τελικό 2-2, αφού η ΑΕΚ στάθηκε άτυχη στο 92', όταν ο Μουκουντί με κεφαλιά και στη συνέχεια ο Γιόβιτς με εναέριο σουτ σημάδεψαν τα δοκάρια!

Ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν δυναμικά παρών και στον χθεσινό αγώνα και στο τέλος αναγνώρισε με το χειροκρότημά του τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες της ομάδας μας.

Η κάμερα του AEK TV ήταν εκεί και κατέγραψε κάθε λεπτομέρεια.