Γκουαρδιόλα πριν τη ρεβάνς με Ρεάλ: «Όποιος δεν πιστεύει στην ανατροπή, να μείνει σπίτι»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παίκτες του έστειλε ο Πεπ Γκουαρδιόλα ενόψει της ρεβάνς της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του UEFA Champions League.

Οι «πολίτες» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε πρωταγωνιστήσει σημειώνοντας χατ-τρικ.



Στη συνέντευξη Τύπου πριν τη μεγάλη ρεβάνς στο Μάντσεστερ, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε κυρίως στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ότι η ομάδα οφείλει να πιστέψει στην ανατροπή.

«Αν δεν πιστεύουν, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικοι, έχουν καλούς μισθούς, έχουν οικογένεια και καλή μόρφωση. Αν δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να προκριθούμε στους “8” του Champions League, τότε να πάνε σπίτι τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τι έχουμε να χάσουμε;»

Ο Γκουαρδιόλα κάλεσε την ομάδα του να παλέψει μέχρι το τέλος, παρά τη δύσκολη αποστολή που έχει μπροστά της.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε; Σε αυτό το δωμάτιο υπάρχει κάποιος που ποντάρει σε εμάς για να κάνουμε την ανατροπή απέναντι στη Ρεάλ; Ούτε ένας», είπε ο προπονητής της Σίτι, θέλοντας να δώσει επιπλέον κίνητρο στους παίκτες του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

