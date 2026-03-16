PAOK Academy: Με έξι «ασπρόμαυρους» η Εθνική Παίδων στα προκριματικά

Με έξι παίκτες του ΠΑΟΚ θα παραταχθεί η Εθνική Παίδων στην τελική φάση των προκριματικών, η οποία θα διεξαχθεί στο Μαυροβούνιο στο διάστημα 25-31/03/2026.

Μία (ακόμα) διάκριση για τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, με έξι παίκτες της Κ17 του ΠΑΟΚ να φοράνε τις επόμενες μέρες τα «γαλανόλευκα» στο Μαυροβούνιο.

Ο λόγος για τους Γιώργο Νικολαΐδη, Νίκο Χαλδέζο, Θοδωρή Καλπάκη, Ιωάννη Γκέρσο, Ιωάννη Ντοριβάλ-Νέτο Φερράζ και Κωνσταντίνο Σούβλατζη, όλοι βασικά στελέχη της πρωταθλήτριας Κ17 του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες των Ορφανού-Κρινίτσα.

Οι παίκτες βρίσκονται ήδη στην Αθήνα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή, Βασίλη Παπαδάκη, πριν αναχωρήσουν για το Μαυροβούνιο.

Εκεί, θα αγωνιστούν στον προκριματικό όμιλο κόντρα στο Μαυροβούνιο (25/3), Σουηδία (28/3) και Νορβηγία (31/3), με στόχο την πρώτη θέση του ομίλου, η οποία θα δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στην Εσθονία.