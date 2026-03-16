Χωρίς φιλικά η Ανγκόλα του Ζίνι τον Μάρτιο – Αναβλήθηκαν τα ματς με Ιορδανία και Ιράν

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ανγκόλα ανακοίνωσε πως δεν θα δώσει φιλικά ματς τον Μάρτιο.

Δύο φιλικές αναμετρήσεις είχε προγραμματίσει να δώσει η εθνική ομάδα της Ανγκόλα τον Μάρτιο στο Ντουμπάι, με την Ιορδανία και το Ιράν. Ωστόσο η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε στη ματαίωση των φιλικών αγώνων.

Η ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας αποφάσισε να μην δώσει κάποιο άλλο φιλικό ματς τον Μάρτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άλλος αντίπαλος.

Αυτό σημαίνει πως ο Ζίνι δεν θα λείψει από τις προπονήσεις της ΑΕΚ και θα παραμείνει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της προετοιμασίας για τα πλέι οφ.