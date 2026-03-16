Αστέρας Aktor: Παράπονα στον Λανουά για τη διαιτησία Τσακαλίδη στη Λάρισα

Δυσαρεστημένοι με τη διαιτησία του Τσακαλίδη έμειναν στον Αστέρα Aktor, στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.

Το ντέρμπι… παραμονής ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα Aktor έληξε ισόπαλο 1-1, με τους Αρκάδες να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Στην ομάδα της Τρίπολης μιλούσαν για διαφορετική διαιτητική αντιμετώπιση σε ακόμα ένα ματς και η δυσαρέσκειά τους είχε να κάνει τόσο με την εν γένει συμπεριφορά του διαιτητή Τσακαλίδη, αλλά κυρίως με τη φάση που ζητούν πέναλτι στο 23ο λεπτό του αγώνα. Σε μια φάση μάλιστα που ο Φωτιάς που βρισκόταν στο VAR κάλεσε τον Τσακαλίδη για να τη δει, προφανώς λέγοντάς του πως υπάρχει πέναλτι, πλην όμως ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν το υπέδειξε και έδειξε επιθετικό φάουλ.

Οι ιθύνοντες του Αστέρα αποφάσισαν να κινηθούν θεσμικά, καθώς στα πλέι οφ θα κριθεί η παραμονή της ομάδας, και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους απευθείας στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, τόσο για το ματς με την ΑΕΛ, όσο και για τη γενικότερη αντιμετώπιση που έχει ο σύλλογος φέτος από τη διαιτησία.