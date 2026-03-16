«Λεπτά» ζητήματα: Σε ποια χρονικά σημεία πετυχαίνουν και δέχονται γκολ οι BIG4 (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό με όλα τα γκολ που έχουν σημειώσει και δεχτεί μέχρι τώρα.

Τροφή για σκέψη και σύγκριση οι σημερινοί πίνακες. Έχουν σχέση με τα γκολ που πετυχαίνουν και δέχονται οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι θα μονομαχήσουν στα πλέι οφ για τον τίτλο. Αντί, όμως, να παρουσιάσουμε τις επιδόσεις τους μόνο στη Super League, επεκτείναμε την έρευνα σε όλα τα επίσημα ματς τους μέχρι τώρα, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελλο (και Σούπερ Καπ ο Ολυμπιακός), αλλά και τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις. Για να είναι μεγαλύτερο το δείγμα και να είναι πιο ασφαλή τα όποια συμπεράσματα.

Ο ΠΑΟΚ εκτός από το ότι έχει πετύχει μακράν τα περισσότερα γκολ της σεζόν μέχρι τώρα από τους τέσσερις, έχει κι ένα χαρακτηριστικό: Είναι η ομάδα που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο αναλογικά με τους αγώνες της. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει αυτό το ποσοστό, αλλά με 21 λιγότερα γκολ στη σεζόν ως τώρα.

Ο Ολυμπιακός έχει το πιο… ανισοβαρές ισοζύγιο σε γκολ ημιχρόνων, με τα 31 γκολ του να έρχονται στο πρώτο μέρος και τα 45 σε δεύτερο ημίχρονο (και παράταση). Οι ερυθρόλευκοι, πάντως, έχουν και την μικρότερη αναλογία σε γκολ που δέχονται στο πρώτο ημίχρονο, με μόλις 10 από τα συνολικά 32 που έχουν δεχτεί σ’ εκείνο το διάστημα.

ΠΑΟΚ

SUPER LEAGUE ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ 1-15 7 3 4 1 1 12 4 16-30 9 3 3 4 16 3 31-45 8 2 3 1 3 5 14 8 45+ 2 1 1 2 2 46-60 9 2 1 4 3 3 13 9 61-75 7 3 2 1 6 4 15 8 76-90 7 2 1 6 4 15 5 90+ 2 1 1 1 1 4 2 ΣΥΝ 51 15 16 8 24 18 91 41

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

SUPER LEAGUE ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ 1-15 2 1 3 2 2 2 7 5 16-30 5 1 3 1 3 9 4 31-45 9 4 1 13 1 45+ 1 1 2 0 46-60 8 4 2 1 3 2 13 7 61-75 8 3 3 1 4 12 7 76-90 7 2 1 1 2 2 10 5 90+ 6 4 1 2 10 3 ΣΥΝ 45 11 21 5 10 16 76 32

ΑΕΚ

SUPER LEAGUE ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ ΠΕΤ ΔΕΧ 1-15 4 4 5 1 9 5 16-30 6 1 3 2 4 11 5 31-45 4 3 4 2 8 5 45+ 1 1 2 46-60 9 1 7 2 16 3 61-75 11 6 1 2 1 14 7 76-90 5 1 1 3 1 8 3 90+ 6 1 1 1 4 11 2 ΣΥΝ 46 17 6 2 27 11 79 30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ