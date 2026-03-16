Σπανός: «Στον δεύτερο γύρο έχουμε κάνει πρωταθλητισμό – Συναρπαστικό το παιχνίδι με την ΑΕΚ»

Στην τρομερή πορεία του Ατρόμητου στον δεύτερο γύρο αναφέρθηκε ο Γιώργος Σπανός μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο το χαρακτήρισε διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σπανού:

Για το ματς ανάμεσα με την ΑΕΚ: «Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες κυνηγήσαμε για τους δικούς μας λόγους τη νίκη, παίξαμε ανοιχτά. Ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και στο τέλος νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Παλέψαμε πάρα πολύ ως ομάδα και στο τέλος καταφέραμε και πήραμε έναν βαθμό από μια ομάδα, η οποία είναι στην πρώτη θέση και δικαίως είναι και ειδικά στο επιθετικό κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα».

Για την εμφάνιση του Ατρόμητου στο χθεσινό παιχνίδι και την άνοδο της ομάδας επί ημερών Ντούσαν Κέρκεζ: «Στον δεύτερο γύρο νομίζω ότι έχουμε κάνει πρωταθλητισμό. Είχαμε πει ότι δεν θα τα παρατήσουμε και δεν τα παρατήσαμε. Παρόλο ότι κάναμε έναν πολύ κακό πρώτο γύρο. Στον δεύτερο γύρο έχουμε κάνει πρωταθλητισμό, είμαστε πολύ καιρό αήττητοι και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι για να σφραγίσουμε και μαθηματικά την είσοδό μας στο 5-8 και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να δούμε πόσο ψηλά μπορούμε να πάμε».

Για το αν η ΑΕΚ ήταν η πιο δύσκολη ομάδα που πέρασε τη φετινή σεζόν από το Περιστέρι: «Όλες οι μεγάλες ομάδες είναι δύσκολες. Διαθέτουν τρομερή ποιότητα, διαθέτουν δύο ενδεκάδες σε παίκτες, είδαμε ποιοι μπήκαν από τον πάγκο για την ΑΕΚ. Εμείς σήμερα είχαμε και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά όποια παιδιά έπαιξαν απέδειξαν ότι τιμούν τη φανέλα του Ατρομήτου, τα έδωσαν όλα και πήραμε έναν πολύτιμο βαθμό».

Για την παρουσία πολύ κόσμου και από τις δύο ομάδες: «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πήγε καλά το παιχνίδι. Εντάξει, είχα μια πληροφόρηση ότι στο τέλος υπήρξε μια ένταση πολύ μικρή, αλλά θεωρώ ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος απόλαυσε ένα παιχνίδι με τέσσερα γκολ, με πολλές φάσεις. Εάν το πάρουμε σαν παιχνίδι ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Τι άλλο θέλει ο κόσμος να δει από ένα ματς με τέσσερα γκολ, με τόσες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Και οι δύο ομάδες κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος τη νίκη. Και η ΑΕΚ είχε τις φάσεις της και εμείς είχαμε τις φάσεις μας και στο τέλος πήραμε τον βαθμό που είναι πολύτιμος».