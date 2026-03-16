Απίθανο κορεό από τους οπαδούς της Καϊζερσλάουτερν: Αναπαράσταση ενός γκολ από το 1996 (vid)

Οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν ξεπέρασαν τους εαυτούς τους στο ματς με την Καρλσρούη, για την Bundesliga 2 δημιουργώντας ένα επικό κορεό, στο οποίο αναπαριστούν ένα ιστορικό γκολ από το 1996. Τότε η ομάδα τους είχε νικήσει 1-0 Καρλσρούη στον τελικό Κυπέλλου, με το γκολ φάουλ του Βάγκνερ και είχε κατακτήσει τον τίτλο και την έξοδο στο Κύπελλο UEFA.
Μάλιστα, η μπάλα είχε περάσει κάτω από το τείχος και αυτή η λεπτομέρεια αποτυπώνεται στο κορεό.
Για την ιστορία, η Καϊζερσλάουτερν επικράτησε 3-0 της Καρλσρούης στο χθεσινό ματς, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψαν οι φανατικοί οπαδοί με την έμπνευσή τους.
15.03.2026 — 🇩🇪 Karlsruher SC vs Kaiserslautern, Kaiserslautern fans commemorating the 1996 cup victory with the choreography, when the team relegated from the Bundesliga beat Karlsruher 1–0.👏😳 pic.twitter.com/0ogkBj6qZm— Ultras Clips (@ultras_clips) March 15, 2026
FC Kaiserslautern - Karlsruher : chorégraphie dans le Fritz-Walter Stadion en référence à la victoire de #Kaiserslautern sur Karlsruhe lors de la #DFBPokal 1996 #Choreo #Westkurve #FCK (15.03.26) pic.twitter.com/0M8iqjnAWx— 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 15, 2026