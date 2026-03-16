Απίθανο κορεό από τους οπαδούς της Καϊζερσλάουτερν: Αναπαράσταση ενός γκολ από το 1996 (vid)

Ένα γκολ σχημάτισαν οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν με ένα τρομερό κορεό, στο ματς με την Καρλσρούη.

Οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν ξεπέρασαν τους εαυτούς τους στο ματς με την Καρλσρούη, για την Bundesliga 2 δημιουργώντας ένα επικό κορεό, στο οποίο αναπαριστούν ένα ιστορικό γκολ από το 1996. Τότε η ομάδα τους είχε νικήσει 1-0 Καρλσρούη στον τελικό Κυπέλλου, με το γκολ φάουλ του Βάγκνερ και είχε κατακτήσει τον τίτλο και την έξοδο στο Κύπελλο UEFA.

Μάλιστα, η μπάλα είχε περάσει κάτω από το τείχος και αυτή η λεπτομέρεια αποτυπώνεται στο κορεό.

Για την ιστορία, η Καϊζερσλάουτερν επικράτησε 3-0 της Καρλσρούης στο χθεσινό ματς, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψαν οι φανατικοί οπαδοί με την έμπνευσή τους.



15.03.2026 — 🇩🇪 Karlsruher SC vs Kaiserslautern, Kaiserslautern fans commemorating the 1996 cup victory with the choreography, when the team relegated from the Bundesliga beat Karlsruher 1–0.👏😳 pic.twitter.com/0ogkBj6qZm — Ultras Clips (@ultras_clips) March 15, 2026