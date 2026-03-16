Football Meets Data: Φαβορί ο Ολυμπιακός, ακολουθούν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Η κορυφή της βαθμολογίας έχει ξανά τριπλή συγκατοίκηση και ο "υπερυπολογιστής" του Football Meets Data αύξησε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού για τον τίτλο.

Το απόλυτο γκραν γκινιόλ στη μάχη του τίτλου τη φετινή σεζόν, καθώς μία αγωνιστική πριν το φινάλε της regular season, συγκατοικούν ξανά στην κορυφή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Οι Θεσσαλονικείς υπερτερούν για την ώρα στην τριπλή ισοβαθμία, αφού έχουν μαζέψει περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ των τριών παιχνίδια, ενώ ακολουθούν οι Πειραιώτες και τελευταία έρχεται η Ένωση.

Παρά ταύτα, με τον Ολυμπιακό ξανά στο ρετιρέ, το Football Meets Data αύξησε κατά 7% τις πιθανότητές του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πλέον βρίσκεται στο 47,3%.

Μάλιστα ο ΠΑΟΚ μειονεκτεί οριακά της ΑΕΚ, έχοντας ποσοστό 26% έναντι 26,7% που έχουν οι Κιτρινόμαυροι για να στεφθούν πρωταθλητές.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που έμεινε πια στο -11 από την κορυφή, εκτιμάται ότι κατά 96,4% θα τερματίσει 4ος. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 3,2% για την 3η θέση και 0,3% για τη 2η θέση.

Δείτε αναλυτικά τις πιθανές θέσεις τερματισμού του Big-4: