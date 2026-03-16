Η Τότεναμ έχει έτοιμη λίστα με υποψήφιους προπονητές αν απολύσει τον Τούντορ

Η Τότεναμ βρίσκεται στο +2 από την ζώνη του υποβιβασμού και η κάκιστη εικόνα που παρουσιάζει φέρνει σκέψεις απόλυσης του Ίγκορ Τούντορ.

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, διαδέχθηκε τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο των «Πετεινών», ωστόσο η Τότεναμ δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση, με τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να κάνουν σκέψεις για νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι διοικούντες της Τότεναμ έχουν καταρτίσει ήδη λίστα με υποψήφιους αντικαταστάτες του Τούντορ, αν παρθεί η απόφαση για την λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων της Τότεναμ, βρίσκεται το όνομα του πρώην προπονητή του συλλόγου, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ ψηλά βρίσκεται και η περίπτωση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Στην λίστα των Λονδρέζων, βρίσκεται και το όνομα του πρώην προπονητή της Έβερτον και την Νότιγχαμ Φόρεστ, Σον Ντάις, χωρίς να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες ωστόσο.