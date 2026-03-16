O Τερ Στέγκεν έφαγε... πόρτα στις εκλογές της Μπαρτσελόνα! (vid)

Ημέρα εκλογών ήταν η Κυριακή (15/3) στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο στην διαδικασία δεν έλειψαν τα ευτράπελα με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Τζιρόνα με την μορφή του δανεισμού από τους Καταλανούς, εμφανίστηκε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει, όμως το σύστημα δεν εμφάνισε το όνομά του.

Ο Τερ Στέγκεν έγινε αυτόματα μέλος της Μπαρτσελόνα, όταν μετακόμισε από την Γκλάντμπαχ το 2014, ωστόσο ήταν δική του ευθύνη να ανανεώσει την ιδιότητα μέλους, κάτι που δεν φρόντισε να το πράξει.

Έτσι, εμφανίστηκε για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ωστόσο έμεινε εμβρόντητος όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά του δεν υπάρχει στο σύστημα, γιατί δεν ανανέωσε την ιδιότητα μέλους.