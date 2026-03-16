O Τερ Στέγκεν έφαγε... πόρτα στις εκλογές της Μπαρτσελόνα! (vid)

Ο Γερμανός τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην Τζιρόνα με την μορφή του δανεισμού από τους Καταλανούς, εμφανίστηκε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει, όμως το σύστημα δεν εμφάνισε το όνομά του.
Ο Τερ Στέγκεν έγινε αυτόματα μέλος της Μπαρτσελόνα, όταν μετακόμισε από την Γκλάντμπαχ το 2014, ωστόσο ήταν δική του ευθύνη να ανανεώσει την ιδιότητα μέλους, κάτι που δεν φρόντισε να το πράξει.
Έτσι, εμφανίστηκε για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ωστόσο έμεινε εμβρόντητος όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά του δεν υπάρχει στο σύστημα, γιατί δεν ανανέωσε την ιδιότητα μέλους.
Ter Stegen was stunned as his name was not on the electoral roll during Barcelona's Presidential election.— New Joshua 🇺🇬 (@JoshuaDegree) March 15, 2026
He left without voting. This is sad. 😭 pic.twitter.com/BBj8yKSkqg