Σόμποσλαϊ: «Aν συνεχίσουμε έτσι θα είμαστε ευχαριστημένοι με το... Conference League»

Ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ κόντρα στην Τότεναμ (1-1), τόνισε ότι οι παίκτες των «reds» θα πρέπει να ξυπνήσουν αν δεν θέλουν να μπουν σε ευρωπαϊκές... περιπέτειες τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να ξυπνήσουμε. Έχουμε 8-9 παιχνίδια ακόμα μπροστά μας, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα βγούμε στο… Conference League. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά δεν γνωρίζω!

Δεν άκουσα τις αποδοκιμασίες, αλλά μπορώ να καταλάβω τον κόσμο. Την περασμένη σεζόν γίναμε πρωταθλητές, αλλά αυτή τη σεζόν δεν αποδίδουμε όπως θα έπρεπε.

Πιστεύω όμως ότι πρέπει να μας υποστηρίξουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να δείξουμε πόσο το θέλουμε, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να παλέψουμε για τον σύλλογο».