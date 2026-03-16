Τζούρισιτς: «Ελπίζουμε με Μπενίτεθ να πάρουμε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη!»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς μετά το ισόπαλο 0-0 του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό, έθεσε υψηλούς στόχους για την ευρωπαϊκή πορεία του Τριφυλλιού, που φτάνουν μέχρι τον τελικό του Europa League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: «Μπήκαμε στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για να νικήσουμε. Να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ, το οποίο δεν καταφέραμε. Μπορώ να πω τριακόσιες δικαιολογίες γι’ αυτό.

Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι στην ζώνη των πλέι άουτ και γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι για εμάς. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα και δεν το κάναμε. Προχωράμε».

Για τον αγώνα που ακολουθεί με τη Μπέτις: «Στο μυαλό μας τώρα έχουμε τον επαναληπτικό με τη Ρεάλ Μπέτις. Πρέπει να δώσουμε το 120% των δυνατοτήτων μας για να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Europa League και να γράψουμε ιστορία! Ελπίζουμε με τον προπονητή μας, που πήρε το Τσάμπιονς Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη, να πάρουμε κι εμείς το τρόπαιο στο Europa League!»